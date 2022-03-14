ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler

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ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AA - Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Şanlıurfa, Gaziantep, işçi, Güncel, Haberler

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