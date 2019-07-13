Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları denetlendi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, inşaat çalışmaları devam eden 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerini yerinde inceledi.

Eyyübiye ilçesi, eski havaalanı yerinde projelendirilen ve Aralık 2018'de düzenlenen törenle temeli atılan Şanlıurfa AMATEM ve ÇEMATEM inşaatlarını ziyaret eden Vali Erin, yıl sonunda hizmete sunulması hedeflenen projede gelinen son durum hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı.

Proje çıktısı üzerinde incelemelerde bulunan Vali Erin, gerek bina inşaatında gerekse altyapı ve çevre düzenlemesinde titiz davranılmasını ve planlanan tarihte çalışmaların tamamlanması ricasında bulundu.

Buradaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Vali Erin, hastane birimlerini denetledi. Hastanenin tüm katlarını tek tek dolaşan Vali Erin, hasta ve hasta yakınlarıyla da hasbihal ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yaşadıkları sorunları ve taleplerini Vali Erin'e ileten vatandaşlar, Vali Erin'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA