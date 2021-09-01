Şanlıurfa'da iki grubun tekme, tokat ve sopalı kavgası kamerada
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Şanlıurfa'da iki grubun tekme, tokat ve sopalı kavgası kamerada

Şanlıurfa'da iki grubun tekme, tokat ve sopalı kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameralara yansıdı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kavga, çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan polislerin müdahalesiyle sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da iki grubun tekme, tokat ve sopalı kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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