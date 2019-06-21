Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ile kardeşleri Cihan ve Cemal İzol'un avukatı Murat Kurnaz, Şanlıurfa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin, "Konuya siyasi bir kılıf giydirilmek suretiyle, meseleyle yakından uzaktan alakası olmayan ve olay tarihinde İstanbul'da, seçim çalışmalarında olan Zülfikar İzol'un ismi, tartışmalara dahil edilmeye çalışılmıştır. Keza yasa dışı örgüte mensup çevrelerin, anlaşılmaz şekilde bu iftira kampanyalarına dahil olduklarını şaşkınlıkla izliyoruz." dedi.

Kurnaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında 15 Haziran'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bilgi verdi.

Olayın tarafları arasında yargıya yansımış herhangi bir arazi ihtilafı olmadığını belirten Kurnaz, şöyle konuştu:

"Konuya siyasi bir kılıf giydirilmek suretiyle, meseleyle yakından uzaktan alakası olmayan ve olay tarihinde İstanbul'da, seçim çalışmalarında olan Zülfikar İzol'un ismi, tartışmalara dahil edilmeye çalışılmıştır. Keza yasa dışı örgüte mensup çevrelerin, anlaşılmaz şekilde bu iftira kampanyalarına dahil olduklarını şaşkınlıkla izliyoruz. Olayın tahkik edildiği bu süreçte, müvekkilim eski Refah ve Fazilet partileri ile eski AK Parti Şanlıurfa milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşleriyle alakalı maddi gerçeklerle akılla izah edilemeyecek korkunç bilgiler ve yalanlar, sosyal medyada ve basında ileri sürülmüştür. Gelinen noktada her vesileyle insanların acılarını sosyal bir ranta dönüştürmeye çalışan, dumanlı havada ucuz ve iğrenç menfaatler peşinde koşan çevrelerin yaptığı bu dezenformasyonun önüne geçmek ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıyı gidermek adına birkaç konuda basını ve kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale geldiği için açıklamayı uygun gördük."

Olay

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında 15 Haziran'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların, yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında hastanede tedavi gören yaralıların da olduğu 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA