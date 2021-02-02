Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı

02.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:04
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları uzun uğraşlar sonucu ayırdı.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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