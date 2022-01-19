Şanlıurfa'da hava ulaşımına kar engeli - Haberler
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Şanlıurfa'da hava ulaşımına kar engeli

Şanlıurfa'da hava ulaşımına kar engeli
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Geceden itibaren etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Türk Hava Yollarının (THY) karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferleri, GAP Havaalanı civarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, İstanbul, Uçak, kar, Güncel, Haber

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