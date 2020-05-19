Şanlıurfa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
19.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:42
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Rukiye Beyaztaş idaresindeki 63 ABC 792 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 13. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Asiye Beyaztaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA