Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

04.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:52
Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

'nın ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

yönetimindeki 73 AAE 570 plakalı hafif ticari araç, Viranşehir-Mardin kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Birhat, Necime ve Birgül Özdemir ile Adem Birdal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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