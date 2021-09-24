Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe Kodlama Kiti' üretildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da "Göbeklitepe Kodlama Kiti" üretildi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Bilim Merkezi, kendi robotik kodlama kiti olan "Göbeklitepe Kodlama Kiti" üretti.

Şanlıurfa Bilim Merkezi, kendi robotik kodlama kiti olan "Göbeklitepe Kodlama Kiti" üretti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezini ziyaret eden Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, yapılan çalışmaları, atölyelerde üretilen ürünleri yakından inceleyerek Göbeklitepe Kodlama Kitinin üretim serüvenini Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi öğretmenlerinden dinledi.

Kodlama kiti ile çocukların özgün düşünebilme, teknoloji tasarımı yapabilme, yazılım geliştirebilme gibi konularda yetenek kazanmasına katkı sunulacağını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Gençleri, geleceğin mesleklerine hazırlarken onların teknolojik yapıları tanıması ve kullanmasını sağlayacakları, öğretmenlerimiz tarafından uygulama sonunda elde edilecek bir hedef olarak takdim ediliyor. Büyük bir heyecan görüyorum öğretmenlerimin gözlerinde ve seslerinde. 'Göbeklitepe Kodlama Kiti' hakkında planlama, tasarım, hedefleme ile ilgili tüm zihin jimnastiği sağlam ve tutarlı. Eminim hedefe ilerleyen süreçte motivasyonunuzu sürdürecek ve hedeflenenin de üzerinde bir merhaleye erişeceksiniz. Merkezimizde okul öncesinden itibaren tüm öğrencilerimiz ağırlanabiliyor. Öğretmenlere yönelik çok sayıda hizmet içi eğitim semineri ve kurs burada gerçekleştiriliyor ve meslektaşlarınıza tecrübelerinizi iletiyorsunuz. Merkezdeki her bir atölyeyi, atölyelerde yer alan ürünleri dikkatle inceledim."

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Kodlama Kiti üretildi

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: MEB, 'Din dersinde Alevi sorgusu' yaptığı iddia edilen öğretmen için soruşturma başlattı

Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen için soruşturma başlattı

 'Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin' diyen Cübbeli Ahmet'e, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç davet

"Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" diyen Cübbeli Ahmet'e, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç davet

 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı

MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Muharrem İnce
Magazin Amelia Hamlin Müge Anlı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Adil Karaismailoğlu Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe Kodlama Kiti' üretildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:45:13. #1.11#