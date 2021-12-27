Şanlıurfa'da gençler spor kurslarında eğitim görüyor

Haliliye Belediyesince düzenlenen spor kurslarında gençlere spor eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kış spor okulları, gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Gençlerin spor alışkanlığı kazanması amacıyla Sabiha Özlek Spor Salonu'nda açılan voleybol kursu, uzman eğitmenlerin nezaretinde devam ediyor.

Kursa katılan gençler, eğitmenlerinin eşliğinde teknik ve taktik konusunda eğitimler alarak, bu alanda kendilerini geliştiriyor.

Kış spor okullarına kayıtlar devam ederken, kurslara katılmak isteyenlerin 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak bilgi alabilecekleri kaydedildi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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