Fuhuş Yapan Kadınların Gerçek Meslekleri Şaşırttı
Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen kadınların arasında mühendis ve ekonomist de var.
Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen, aralarında tekstil mühendisi ve ekonomistin de olduğu yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık yapan 1 kişi yakalandı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DE VAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında ekonomist ve tekstil mühendisi ile üniversite öğrencisinin olduğu Kırgızistan uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (20)
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Gurur lazim bir Insana gurursuz mu Insan iste bu islere boyun Eger.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yabancı uyruk lu mu yoksa vatandaş suriyelimi acaba gerçi onlar artık yabancı uyruk ta sayılmaz yaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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artık yabancıları ülkelerine göndersinler bizim nüfustan daha çok onlar varCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Türkiye dede 91000 mühendis işsiz. Her yere üniversite açıp kalifiyesiz eğitim verilince iş imkanı yaratılmayınca bizim de geleceğimiz meçhul. Allah dara düşürmesin.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Okumanin yanı Sıra Ahlakta aşılamak lazımışCevap Yaz 7 Yayından Kaldır