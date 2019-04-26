Fuhuş Yapan Kadınların Gerçek Meslekleri Şaşırttı

Fuhuş Yapan Kadınların Gerçek Meslekleri Şaşırttı

Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen kadınların arasında mühendis ve ekonomist de var.

Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen, aralarında tekstil mühendisi ve ekonomistin de olduğu yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık yapan 1 kişi yakalandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DE VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında ekonomist ve tekstil mühendisi ile üniversite öğrencisinin olduğu Kırgızistan uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (20)

  • HAS SAS:
    yabancı uyruk lu mu yoksa vatandaş suriyelimi acaba gerçi onlar artık yabancı uyruk ta sayılmaz yaaa
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  • VATANDAŞ:
    Türkiye dede 91000 mühendis işsiz. Her yere üniversite açıp kalifiyesiz eğitim verilince iş imkanı yaratılmayınca bizim de geleceğimiz meçhul. Allah dara düşürmesin.
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