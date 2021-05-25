Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
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Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor

Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa genelinde şiddetli fırtına enerji nakil hatlarına ağır hasar verirken, bir çok yerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Şanlıurfa genelinde şiddetli fırtına enerji nakil hatlarına ağır hasar verirken, bir çok yerde elektrik kesintilerine neden oldu. Arızalar Dicle Elektrik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi.

Suriye üzerinden geçtiğimiz gün gelen toz fırtınası Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bina çatılarının zarar gördüğü, görüş açısının sıfıra düştüğü ve ağaçların devrildiği fırtınada, enerji nakil hatları da ağır hasar gördü. Birçok bölgede yaşanan elektrik kesintileri, ekiplerin özverili çalışması sonucu hızla giderildi. Saatteki hızı zaman zaman 60-65 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale, Hilvan, Siverek, Harran, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde yüksek gerilim direkleri devrildi ve elektrik hatları koptu. Akçakale'de 8'i yüksek gerilim 6'sı alçak gerilim olmak üzere toplam 14, Hilvan'da 1 adet yüksek gerilim, Siverek'de 5 adet yüksek gerilim, Harran'da 13'ü yüksek gerilim, 9'u alçak gerilim olmak üzere 22 adet, Viranşehir'de ise 13'ü yüksek gerilim, 5'i alçak gerilim olmak üzere toplam 18 direk devrildi. Şanlıurfa merkeze bağlı köylerde devrilen 6 adet ile birlikte, il genelinde toplam 66 direk devrildi.

Ekipler seferber oldu

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, fırtına nedeniyle direklerin devrildiği bölgelerde büyük bir seferberlik başlattı. Devrilen direklerin yerine yenileri monte edilirken, alçak ve yüksek gerilim hatlarındaki arızaların giderilmesi için tüm ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar neticesinde bölgenin büyük kısmına enerji verildi, elektriksiz kalan mevkilerde de ekipler yoğun çaba gösteriyor.

"Arıza ihbarlarını hızlı değerlendiriyoruz"

Uzun ve zorlu çalışma sonunda Şanlıurfa genelinde enerjisiz kalan bölgelerin çok az olduğunu belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü İşletme Yöneticisi Şükrü Bozkurt, olumsuz hava koşullarına rağmen, Şanlıurfa genelinde ilgili tüm kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Bozkurt, "186 numaralı çağrı merkezimize ulaşan arıza ihbarları hızla değerlendirilerek en kısa sürede müdahale ediliyor. Enerjisiz kalan yerler için de ekiplerimiz çalışıyor. Hedefimiz her şartta abonelerimize kesintisiz enerji vermektir" dedi.

Fırtınadan etkilenen mahalleler

Şanlıurfa genelinde fırtınadan etkilenen kırsal mahaleleler Akçakale, Hilvan, Siverek, Ceylanpınar, Harran, Viranşehir ve Şanlıurfa merkezde fırtına nedeniyle enerji sorunu yaşayan köyler şöyle : Aslanlı, Taylıca, Kepezli, Uzunyol, Yarımtepe, Aşağı Çukurca, Yukarı Çukurca, Cevher, Atlı, Kurudere, Mavitaş, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Büyük Ekinli, Akdilen Derekli, Biberli, Ohali, Tuzluca, Akçaköy, Ortaköy Göldoruğu, Kurbağlı, Sadıklı, Uğurlu, Çelemli, Kazançlı, Akyazı, Ölçülü, Değirmenoluk, Çepni, Aktepe, Kırkbayır, Pamuklu, Karacalı, Kovalık, Kargalı, Gözeli, Yalgın Düzyol, Güldibi Köyleri, Aslanlı, Kargalı, Yetkin, İsoharabesi, Yapraklı, Bedrana, Dikme Selameti, Karahisar, Bağlar, Yukarıgüneş, Çanakçı, Aydınlar, Darıca, Koruklu, Damlasu, Aydıncık, Avlak, Çiçek ve Aşağı Yarımca olduğu açıklandı. - DİYARBAKIR

Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor
Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı elektrik şebekesi onarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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