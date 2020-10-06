Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak asılı kalan kişinin cansız bedeni, ekipler tarafından indirildi.

Kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İbrahim Yıldız (44), arızayı onarmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada akıma kapılarak direkte asılı kalan Yıldız'ı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YILDIZ'IN CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER İNDİRDİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten indirilen Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldız'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı