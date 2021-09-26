Şanlıurfa'da Farkındalık İçin Pedal Çevirdiler - Haberler
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Şanlıurfa'da Farkındalık İçin Pedal Çevirdiler

Habermetre - Haberler | Toplum
Şanlıurfa'da Farkındalık İçin Pedal Çevirdiler

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Müzesi önünden başlayan ve HAVAŞ durağında sona eren bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Müzesi önünden başlayan ve HAVAŞ durağında sona eren bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri düzenleniyor. 81 il ve ilçelerde bir hafta süren etkinliklerle toplumda hareketlilik bilinci oluşturarak spora teşvik edici aktiviteler yapılıyor.

Her yıl geleneksel olarak 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Halfeti'de kano ve dalış etkinliği ile başlayan etkinliklerin ikinci ayağı ise bisiklet turu oldu.

Ellerinde Türk bayrakları, fonda Urfa Türkileri ile bisikletlerine binen bisiklet tutkunları sağlık için sürekli hareket et sloganıyla Şanlıurfa Müzesi önünden başlayarak HAVAŞ durağına kadar bisiklet turu düzenledi. Şanlıurfa sokaklarında bisiklet topluluğunu görenler cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Bir hafta sürecek Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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