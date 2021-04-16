Şanlıurfa'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesinde F.C'nin evinde Hint Keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, evin bahçesinde ekili 112 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili F.C. gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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