Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı
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Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı

Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce yıl içerisinde hazırlanan ürünler Lezgo Park'ta sergilendi.

Açılışta, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun fotoğrafının bulunduğu standa giden protokol üyeleri, yapılan duanın ardından masaya karanfil bıraktı.

Sergide unutulmaya yüz tutan taş oymacılığı ve semercilik mesleğinin son ustalarının yer aldığı stantlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Siverek Kaymakamlığına vekalet eden Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, bu yılki serginin kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kaymakam Hasan Ongu anısına düzenlendiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar da, sergide birbirinden değerli ürünlerin yer aldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl kursların aralıklarla açılabildiğini dile getiren Kışlar, "Bütün bu olumsuzluklara rağmen açtığımız 834 kursta 11 bin 134 kursiyerimiz oldu. Şu an sergide yaklaşık 1500 ürün yer alıyor. Tablolardan kilimlere, el sanatlarından farklı çeşitli çini sanatına kadar birçok eser bulunuyor. Özellikle mesleğin son temsilcilerinden olan taş ustasıyla birlikte çok farklı ürünler elde etmeye çalışıyoruz. Bütün bunlarla birlikte unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasında yer alan taş yontmacılığı, bakır kalaycılığı ve semerciliği de kendi bünyemize alarak yaşatmaya çalışıyoruz. Bu alandaki son temsilcileri hem istihdam etmiş oluyoruz hem de sanatın yok olmasına engel olmaya çalışıyoruz." dedi.

Serginin açılışına Siverek Belediye Başkan Vekili Cenap Baylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Teoman Yıldırım, İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı
Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı
Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı
Şanlıurfa'da el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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