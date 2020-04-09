Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
09.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:21
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selim Demir idaresindeki 76 DG 043 plakalı sarımsak yüklü tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresi Ediz Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA