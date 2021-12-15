Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 34 yıl hapis cezası - Haberler
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Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 34 yıl hapis cezası

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 34 yıl hapis cezası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Sanık R.Ç, son savunmasında yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti ise çocukların adli tıp raporlarını inceleyerek, mağdurların işkence yoluyla darbedildiğine kanaat getirdi.

Mahkeme "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için de işlediği gerekçesiyle sanık R.Ç'ye 34 yıl hapis cezası ve tutuklanmasına karar verdi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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