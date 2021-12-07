Şanlıurfa'da çarpışan minibüs ile otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ömer Bağmancı (33) idaresindeki 63 BB 516 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Yaslıca Kavşağı'nda, Yusuf Uçak (33) yönetimindeki 06 BYU 092 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ramazan (52) ve Veysel Uçak (21) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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