Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk
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Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunlukSOKAĞA çıkma ve şehirlerarası yolculuk kısıtlaması uygulamalarının kaldırıldığı büyükşehirlerden Şanlıurfa kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk
16.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:12

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk

SOKAĞA çıkma ve şehirlerarası yolculuk kısıtlaması uygulamalarının kaldırıldığı büyükşehirlerden Şanlıurfa kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma ve şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırıldığı Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik görüldü. Kentin cadde ve sokakları ile yollarında insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

Maske takma zorunluluğu getirilen kentte, polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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