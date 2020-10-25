Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü
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Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü

25.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:00
Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Abdulkadir Akbulut (30) ile Y.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A. bıçakla Akbulut'u ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerine teslim olan ve suçunu itiraf eden kadın zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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