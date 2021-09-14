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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Ç.'nin kullandığı 14 AAV 172 plakalı otomobil, Şehit Piyade Er Cuma Uçar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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