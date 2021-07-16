Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi silahlı kavgada öldürüldü

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde Ö.A. ile karşılaştı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı.

Ambulansa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın