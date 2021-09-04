Şanlıurfa'da aracın patlayan lastiğini değiştirenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da aracın patlayan lastiğini değiştirenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da aracın patlayan lastiğini değiştirenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen kişilere kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen kişilere kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman Eren ve Cihan İzol'a, Hilvan-Bozova kara yolunun 30. kilometresinde 63 VE 576 plakalı otomobilin patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Eren müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada, hayatını kaybeden Osman Eren'in CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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Şanlıurfa'da aracın patlayan lastiğini değiştirenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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