Şanlıurfa'da Ailesinin Maddi Durumu İyi Olmayan 200 Çocuk Sünnet Edildi

Şanlıurfa'da hayırsever bir iş adamı, 8 yıldır olduğu gibi bu yıl da maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi.

Şanlıurfalı hayırsever bir iş adamı, maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarını sünnet ettirme programını 8 yıldır sürdürüyor. Sünnet şölenine katılan 200 çocuk, ailelerinin nezaretinde doktorlar tarafından sünnet edildi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen programda, ismini vermek istemeyen iş adamı hedeflerinin bu yıl bin çocuğu sünnet etmek olduğunu belirtti. Geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde, salona getirilen çocukların kıyafetleri giydirildi, sünnet olan 200 çocuk, erkekliğe ilk adımı attı.

Oğlunu sünnet etmek için törene gelen vatandaşlardan Sabri Helteş, "Şu an burada çocuklara sünnet etme imkanı sağlanıyor. Çok mutluyuz. Sünnet etme fırsatı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Aslan ise "Çocuklara sünnet etme fırsatı sağlayanlardan, emeği verenlerden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sünnetsiz çocuk kalmayana kadar devam edilecek"

İş adamı adına açıklama yapan ve hedeflerinin bu yıl bin çocuğu sünnet etmek olduğunu belirten Abdulkadir Karakuş, "Bu yıl 8'inci şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Hayırsever iş adamı tarafından yapılan bu sünnete fakir, zengin demeden sünnetsiz çocuk kalmayana kadar devam edilecek. Şanlıurfa'daki bütün yoksul ve fakir sünnet ettirme vesilesi olduğu için hayırsever iş adamına teşekkür ediyorum. Geçen yıl 700 çocuğu sünnet ettik. Bu yıl ise hedefimiz bin çocuğu sünnet ettirmek. Okullar açılacağı için hedefimize ulaşmayabiliriz ama yarıyıl tatilinde hedefimize ulaşırız inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA