Şanlıurfa'da 687 bin öğrenci karne aldı

ŞANLIURFA'da, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda 72 bini Suriyeli 687 bin öğrenci karne aldı.

Eğitim yılının tamamlanması nedeniyle Sultantepe İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile öğrenciler ve velileri katıldı. Şanlıurfa'da 72 bini Suriyeli, 687 bin öğrencinin karne aldığını belirten Vali Abdullah Erin, çocuklara yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Kaynak: DHA

- Şanlıurfa