Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Sadun Paşa kavşağında, Levent Dağyıkan'ın kullandığı 01 LD 555 plakalı otomobil ve Gökhan Demir yönetimindeki 07 HYK 71 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Bülent Turan Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ahmet Kural Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:28:01. #1.15#

title