2 Aylık Bebeğin Aşıdan Sonra Öldüğü İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 AYLIK BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Özkan çifti, 2 aylık bebekleri Emine Özkan'ı dün akşam saatlerinde aşı yapılması için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

2 BACAĞI VE SAĞ KOLUNDAN AŞI YAPILACAK

Burada 2 bacağı ve sağ kolundan aşı yapılan Emine bebek, daha sonra ailesi tarafından evine götürüldü.

RAHATSIZLANAN BEBEK KURTARILAMADI

Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesi, kent merkezindeki Yeni Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.