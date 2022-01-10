Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin ve belediye başkanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Vali Erin, mesajında, ülkenin gelişmesinde en önemli görevlerden birini gazetecilerin üstlendiğini belirtti.

Basının demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu bildiren Erin, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'ndan terörle mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze uzayan serüvende devlet ve millet arasındaki köprü vazifesini layıkıyla görmüş, binlerce yıllık birlik ve beraberliğimizi adeta perçinlemiştir. Büyük fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olan gazetecilik, memleket ve insan sevgisidir, aşktır, tutkudur. Bu nedenle gazetecilik, elbette saygı ve hürmeti fazlasıyla hak eden kişilerin uğraşısıdır. Fikri, el emeği ve alın teriyle bu kutsal vazifeyi ifa eden tüm gazeteci dostlarımızı tebrik ediyor, tüm basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de mesajında kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilerin görevinin öneminin her geçen yıl arttığını aktaran Beyazgül, şöyle devam etti:

"Gazetecilik mesleği, halkın gözü kulağı olan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi kendisine temel ilke edinen, doğru bilgi akışının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Gecesi gündüzü yani mesai mefhumu olmayan mesleklerin başında gelir gazetecilik. Gazeteciler aynı zamanda demokrasinin gelişimini, olgunlaşmasını, toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağlarlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadır."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Milkelam, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da günün anlam ve önemini belirten tebrik mesajları yayımladı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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