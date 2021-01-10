KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Boş cadde ve sokaklar

Kuşların yem yemesi

Kan bağışı aracı

Polisin denetim yapması - Kahramanmaraş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman