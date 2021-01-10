KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Boş cadde ve sokaklar Kuşların yem yemesi Kan bağışı aracı Polisin denetim yapması - Kahramanmaraş Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.
Boş cadde ve sokaklar
Kuşların yem yemesi
Kan bağışı aracı
Polisin denetim yapması - Kahramanmaraş
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.
Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.
Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman