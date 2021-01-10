KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

10.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:42

Boş cadde ve sokaklar Kuşların yem yemesi Kan bağışı aracı Polisin denetim yapması - Kahramanmaraş Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Boş cadde ve sokaklar

Kuşların yem yemesi

Kan bağışı aracı

Polisin denetim yapması - Kahramanmaraş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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