Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çiftçilere sıvat dağıttı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sıvat dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğinin destekleriyle çiftçilere sıvat dağıtıldı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, dağıtım töreninde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kuruluşların destekleriyle güzel bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek "Yaklaşık bin çiftçiye sıvat dağıtımı yapılmış olacak. Çiftçilerimiz için son derece önemli olan bu ekipmanları çiftçilerimize sağlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de her zaman çitçileri desteklediklerini bildirdi.

Şanlıurfa'nın turizm cazibe merkezi olduğunu tarımda da cazibe merkezi olacağını belirten Beyazgül, "Şanlıurfa tarımın kalbi konumunda bulunuyor. Pamuğun, buğdayın, fıstığın, üzümün, Karacadağ Pirinci'nin, Birecik Patlıcanı'nın ve kendine özgü birçok tarımsal ürünün merkezi Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa nasıl turizmde cazibe merkezi ise tarımda da cazibe merkezi konumuna getirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, GAP BKİ Başkanvekili Doç. Dr. Nusret Mutlu, Şanlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, ile çok sayıda çiftçi katıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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