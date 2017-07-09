Şanlıurfa 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe Hazır

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Şanlıurfa'daki anma programları için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Abdullah Erin'in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkan Vekili Osman Uludağ, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Mustafa Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Ak Parti İl Başkan Vekili Cemil Çadak, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, CHP İl Başkan Vekili Ahmet Budak, İl Müftüsü İhsan Açık, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen, İl Sağlık Müdür Vekili Emrah Doğan ve diğer yetkililer katıldı.



Gerçekleşen toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün siyasi bir mesele olmadığının altını çizen Vali Abdullah Erin, "Bu yüzden tüm siyasi kesimleri bu toplantıya dahil ettik. Milletimiz hiçbir siyasi ayrım gözetmeden bu darbeye karşı durarak canları pahasına devletini ve milletin iradesini savundu. Birçok varlık yokluk mücadelesiyle kurduğumuz devletimizi bugün de dün olduğu gibi milletçe savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz" dedi.



Türkiye'yi bölmek için oynanan oyunlara da konuşmasında yer veren Vali Erin, "İnsanlığa adaleti dağıtan geçmişimizle bağımızı koparmak için ellerinden geleni yaptılar. Bunun için milletimizi Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni diyerek ayırmaya çalıştılar. Ancak bu coğrafyada yaşayan Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni ve her kesimden vatandaşlarımız 15 Temmuz gecesi bütün bir millet olarak oyunlarını bozdu. Bizler de bu oyunları bozmak için milletimizin gönlüne dokunmalıyız. Bu terör örgütlerinin üstesinden gelebilecek güçteyiz" şeklinde konuştu.



Vali Erin konuşmasının sonunda düzenlenecek olan anma etkinliklerine tüm Şanlıurfalıları davet ederek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da tüm renklerimizle tekrar meydanlarda olarak bu ülkenin bölünmeyeceğini dünyaya hep birlikte yine göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



11-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Demokrasi Zaferi Şehitlerini Anma Haftası, Şehitlik ziyaretleri, hatimler, fotoğraf sergileri, Rabia Meydanında düzenlenecek çeşitli etkinlikler, 15 Temmuz konulu şiir dinletileri ve söyleşiler gibi çeşitli etkinliklerle 16 Temmuz sabahı kılınacak sabah namazına kadar devam edecek. - ŞANLIURFA