Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı
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Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Güncel

- Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı Büyük Taarruz zaferinin 99.

- Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı

Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı

Büyük Taarruz zaferinin 99. yıl dönümü 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin üstünde kutlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nde balon uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonları ile protokol ve vatandaşlar şanlı zaferin 99. yıl dönümünün coşkusunu gökyüzünde yaşadı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirildi. Etkinliğe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlarda katıldı. Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar balon uçuşları ile de tanınacak

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, tarihle ve termal ile anılan Afyonkarahisar'ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini festivalinde bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını belirtti.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise balon uçuşlarını ilk defa gördüklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı
Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı
Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı
Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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