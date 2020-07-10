SANKON'dan Derviş Eroğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), anjiyo olan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için, 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), anjiyo olan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için, 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Bülent Sunay, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. SANKON yönetim kurulu adına yapan Sunay, "KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu beyefendinin sağlık sıkıntıları sebebiyle anjiyo olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Derviş Eroğlu, KKTC'nin uluslararası toplumun karşısında verdiği bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar sağlamış devlet adamıdır. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemlere devletinin ekonomik ve siyasi olarak kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA