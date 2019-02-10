Sanko Park Gıft Kart ile O'na Sonsuz Hediye Seçeneği Sunun

Gaziantep ve çevre illerin en cazip alışveriş merkezi olma özelliğini sürdüren Sanko Park AVM'nin Gaziantep'te bir ilke imza atarak başlattığı Sanko Park Gift Kart uygulaması, Sevgililer Günü'nde de yoğun ilgi görüyor.

Hediye seçiminde zorlanan ve sevdiğine sonsuz hediye seçeneği sunmak isteyen çiftler danışma bankosuna gelerek 100 TL, 250 TL ve 500 TL yüklü gift kart satın alabiliyor. Sanko Park'ta bulunan tüm ürün gruplarında ve her mağazada geçerli olan bu kartlarla ziyaretçiler dilediğince alışveriş yapma keyfini yaşıyor.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekare kiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Sanko Park'ın marka karmasında birçok markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık 1 milyona yakın ziyaretçiye sahip olan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla markalara ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.

Sanko Park, sinemaseverleri Avşar Sinemaları'nın bin 144 kişilik 10 salonunda ağırlıyor. Gaziantep'te en büyük oyun alanına sahip olan Play Park 4 bin 270 metrekare ile Sanko Park'ta çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gaziantep'in "tam kalbinde" bulunan Sanko Park'a, bu avantajı nedeniyle kentin her semtinden çok kolay ulaşılabiliyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10: 00-22: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA