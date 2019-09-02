SANKO Okullarında bugün heyecan doruktaydı

02.09.2019 16:39

SANKO Okullarında ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin öğretmenlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.



Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yaptığı konuşmada, ana sınıfı ve ilkokulla başlayacak öğrencileri için bugün çok heyecan verici uzun bir yolculuğun başladığını söyledi.



Velilere de seslenen Asyalı, "Bu uzun yolculukta en değerli varlıklarınızı SANKO Okullarına güvenerek bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.



SANKO İlkokul Müdürü Hülya Bingül ise "Sizlerle amacımız ortak ve çok değerli bu amaç için çocuklarımızı geleceğe güçlü ve başarılı birer bütün insan olarak, iyi birer insan olarak yetiştirmek için birlikte ve birbirimize destek vererek yol alacağız" diye konuştu.



"Bu dönemler, öğretmenlerle velilerin sıkı işbirliği ve en önemlisi güçlü bir uyum içinde olmaları gereken en önemli dönemlerden biridir" diyen Bingül, şöyle devam etti:



"İşte tam da bu noktada yeterli ve başarılı bir uyum sergileyebilirsek çocuklarımız için harika işler ortaya koymuş olacağız. Güven ve uyum en önemli anahtar kelimelerimiz olacak. Dünya hızla değişiyor. Gelişim ve değişimin bu kadar hızlı olduğu, çocuklarımızı tam olarak hangi mesleklere hazırladığımızdan bile emin olmadığımız bir çağda eğitimcilere düşen çok büyük ve önemli görevler var."



Eğitimcilere düşen görevi, "Geleceği öngörebilecek altyapıya sahip olmak, çocuklarımıza geleceğin dünyasında ihtiyacı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak, bu işleri yaparken de ailelere doğru rehberlik etmek ve hep birlikte ilerlemek, başarıya ulaşmak" olarak tanımlayan Bingül, öğrencilerin her birinin farklılığını daha çok keşfetmeye, her yönüyle güçlendirerek "BÜTÜN İNSAN" olma yolunda onlara eşlik etmeye ve bu yolda veliler ile el ele yürümeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



Toplantı, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin kura ile belirlenmesiyle son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA