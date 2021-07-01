Saniyeler içinde çaldılar, dakikalar sonra yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saniyeler içinde çaldılar, dakikalar sonra yakalandılar

Saniyeler içinde çaldılar, dakikalar sonra yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadaki cüzdanı saniyeler içinde alarak olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde dakikalar içerisinde yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadaki cüzdanı saniyeler içinde alarak olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde dakikalar içerisinde yakalandı. Şahsın cüzdanı pantolonun içinden atığı anlar kamerada.

Edinilen bilgiye göre Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 80 yaşındaki bir yolcu, servis katındaki bir bankın üzerinde çantasını unuttu. Bu sırada iki şahıs çantanın bulundu banka gelerek oturdu. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı kapalı devre kamera izleme odasında görevli polis memurları ise unutulan çantanın yanına gelen iki kişiyi fark ederek takibe aldı.

Cüzdanı pantolonuna sokup polisi atlatmaya çalıştılar

İzleme sırasında çantanın içindeki cüzdanı alarak hızla uzaklaşan iki kişinin, giden yolcu katına yöneldiklerinin görülmesi üzerine hemen devriye gezen polis ekipleri harekete geçti. Dakikalar sonra polis ekipleri tarafından durdurularak incelemeye alınan şahıslardan birinin cüzdanı, pantolonunun içinden attığı anlar ise, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polisi atlatma çabaları sonuçsuz kaldı

Ekipleri atlatma çabaları sonuçsuz kalan şahıslar, detaylı aramalarının yapılması için terminaldeki polis merkezine götürüldü. Bu sırada pantolonunun arka kısmından cüzdanı çıkaran hırsız bu kez cebine koydu. Kurtulamayacağını anlayan şahıs daha sonra içerisinde 6 bin Türk lirası olduğu öğrenilen cüzdanı çıkararak masanın üzerine bıraktı.

Haklarında açıktan hırsızlık konusunda işlem uygulanarak mahkemeye sevk edilen hırsızlarla ilgi olarak adli kontrol işlemi uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor' yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Hande Erçel Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saniyeler içinde çaldılar, dakikalar sonra yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:23:12. #1.16#

title