Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi - Haberler
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Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Gece vakti kümese giren bir yarasanın, gözünü kestirdiği tavuğun kanını emdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde çok sık gündemimize gelen yarasalar, doğal hayatta kendilerinden söz ettiriyor. Genellikle geceleri avlanmalarıyla tanınan yarasaların hayatı da oldukça merak ediliyor.

TAVUĞUN KANINI EMDİ

Gece vakti bir kümese giren yarasanın gözüne kestirdiği tavuğun kanını emdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde avına sinsice yaklaşan yarasanın, vakti geldiğinde tavuğun yanına yaklaşarak kanını emdiği görülüyor.

Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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