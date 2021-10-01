Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi

Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde çok sık gündemimize gelen yarasalar, doğal hayatta kendilerinden söz ettiriyor. Genellikle geceleri avlanmalarıyla tanınan yarasaların hayatı da oldukça merak ediliyor.

TAVUĞUN KANINI EMDİ

Gece vakti bir kümese giren yarasanın gözüne kestirdiği tavuğun kanını emdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde avına sinsice yaklaşan yarasanın, vakti geldiğinde tavuğun yanına yaklaşarak kanını emdiği görülüyor.

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