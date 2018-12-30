Sanığın Duruşmada Vefat Ettiği İddiası

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından, tutuklu İbrahim Akbaba'nın geçirdiği kalp krizi sonucu duruşma sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Mardin'deki duruşmaya Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan İbrahim Akbaba'nın duruşma sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü gerekçesiyle yanlı, maksadını aşan haberler yapıldığı kaydedildi.

Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı yollardan terör örgütü PKK mensuplarının sınır geçiş faaliyetlerinde şüpheli İbrahim Akbaba'yı kullandığına ilişkin elde edilen bilgiler neticesinde başlatılan soruşturma kapsamında Akbaba'nın 21 Temmuz 2017 tarihinde tutuklandığı işaret edilen açıklamada, zanlı hakkında iddianame düzenlenerek Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı belirtildi.

Tutuklu Akbaba'nın cezaevinde

kalmasında sakınca bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılmasının istendiği, bunun üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce Sultan 1. Murat

Devlet Hastanesi'nden aldırılan sağlık kurulu raporunda, ceza tehirinin gerekli olmadığı, efor gerektirmeyen durumlarda cezaevinde cezasının infazını çekmesinin uygun olduğuna yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2018 tarihli duruşmada sanık İbrahim Akbaba'nın

bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS ile duruşmaya alındığı ancak duruşma sırasında rahatsızlandığı ve cezaevi

görevlilerince SEGBİS odasından çıkarıldığı, 28 Aralık 2018 tarihli ara kararı gereğince sanık İbrahim Akbaba hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunda cezaevinde cezasını infazını çekmesinin uygun olduğu yönünde rapor düzenlenmiş ise de rapor içeriğinde belirtilen tanılar, sanığın yaşı ve bu nedenle kaçma şüphesinin olmayışı dikkate alınarak tahliyesine karar verildiği, sanığın duruşma sırasında vefat etmediği, 29 Aralık 2018 tarihinde vefat ettiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA