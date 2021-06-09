Sangal Esports ESEA Premier League'de x-kom AGO ile karşı karşıya geliyor
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Sangal Esports ESEA Premier League'de x-kom AGO ile karşı karşıya geliyor

Sangal Esports ESEA Premier League'de x-kom AGO ile karşı karşıya geliyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports'a (sangalgg) x-kom AGO karşısında başarılar diliyoruz!

Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Sangal Esports ESEA Premier League'de x-kom AGO karşısına çıkıyor. Sangal Esports x-kom AGO karşılaşması bugün saat 20.00'da başlıyor. Bo3 formatı üzerinden oynanacak olan karşılaşmada 4. galibiyeti için mücadele ediyor.

Sangal Esports vs x-kom AGO | 9 Haziran Çarşamba | Saat: 20.00

ESEA Premier League'de 5. maçına çıkan temsilcimiz şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Son olarak SINNERS Esports ekibini 2-0 mağlup eden Sangal Esports ligde ikinci sıraya çıkmıştı.

Sangal Esports ESEA Premier League'de sırasıyla GamerLegion, Anonymo Esports ve SINNERS Esports takımlarını mağlup etti. Sangal ligdeki tek yenilgisini 2-1'lik skorla Movistar Riders karşısında aldı.

Temsilcimiz x-kom AGO ekibiyle daha önce iki seride karşı karşıya geldi. Bu serilerde taraflar birer galibiyet aldı. CS: GO Bet oranlarına baktığımızda ise x-kom AGO takımı favori gösterilmiş durumda. Karşılaşma ve Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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