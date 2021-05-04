Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor!

Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports maçı başlıyor! Sangal Esports maçı Türkçe nereden izlenir?

Ülkemizi CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor.

Günün açılış maçında EClub Brugge takımına karşı oynayan temsilcimiz 2-0 kaybetti. Karşılaşmada sırasıyla Mirage ve Nuke haritaları oynandı. Organizasyon, Mirage haritasını 16-11 kaybederken Nuke haritasını ise 16-0 gibi ezici bir üstünlükle yenildi. Günün diğer karşılaşmaları ise LDLC - UMX ve LDLC EClub Brugge idi.

Temsilcimiz bugün BLAST Rising 2021 A Grubu'nda UMX karşısına çıkıyor.

Maça dair bilinmesi gerekenler

  • Sangal Esports ve UMX daha önce hiç birbirleriyle karşılaşmadılar.
  • Sangal Esports oynadığı 5 maçta galibiyet alamazken UMX ekibi ise oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
  • CS: GO Bet siteleri oranlarına göz attığımızda ise Sangal Esports maçın favorisi olarak gösteriliyor.
  • Sangal Esports'un maça çıkacağı muhtemel kadro ise şu şekilde olacak: MAJ3R, paz, ngiN, l0gicman, S3NSEY

Maçın yayınını Türkçe olarak "rootthegamer" Twitch kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Hızlıca kanala gitmek için buraya tıklayın.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyoruz, güç sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:02:24. #1.15#

title