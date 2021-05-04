Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor!

Sangal Esports maçı başlıyor! Sangal Esports maçı Türkçe nereden izlenir?

Ülkemizi CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Sangal Esports BLAST Rising 2021 A grubu maçları devam ediyor.

Günün açılış maçında EClub Brugge takımına karşı oynayan temsilcimiz 2-0 kaybetti. Karşılaşmada sırasıyla Mirage ve Nuke haritaları oynandı. Organizasyon, Mirage haritasını 16-11 kaybederken Nuke haritasını ise 16-0 gibi ezici bir üstünlükle yenildi. Günün diğer karşılaşmaları ise LDLC - UMX ve LDLC EClub Brugge idi.

Temsilcimiz bugün BLAST Rising 2021 A Grubu'nda UMX karşısına çıkıyor.

Maça dair bilinmesi gerekenler

Sangal Esports ve UMX daha önce hiç birbirleriyle karşılaşmadılar.

Sangal Esports oynadığı 5 maçta galibiyet alamazken UMX ekibi ise oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

CS: GO Bet siteleri oranlarına göz attığımızda ise Sangal Esports maçın favorisi olarak gösteriliyor.

Sangal Esports'un maça çıkacağı muhtemel kadro ise şu şekilde olacak: MAJ3R, paz, ngiN, l0gicman, S3NSEY

Maçın yayınını Türkçe olarak "rootthegamer" Twitch kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Hızlıca kanala gitmek için buraya tıklayın.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyoruz, güç sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros