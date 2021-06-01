Sangal Esports Anonymo maçı başlıyor!
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Sangal Esports Anonymo maçı başlıyor!

Sangal Esports Anonymo maçı başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports maçının başlamasına son 30 dakika!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Anonymo maçı başlıyor. Organizasyon maç duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

ESEA Premier Season 37 Europe'da temsilcimizin rakibi ise Anonymo Esports oldu. BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları henüz belirlenmedi. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala haritaları öğrenmiş olacağız.

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla GORILLAZ (2-1), Wisla Krakow (2-0L), Izako Boars (2-0L), AGF (2-0) ve Sprout (2-0L).

CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Anonymo Esports favori takım oluyor.

Sangal Esports ve Anonymo Esports daha önce 6 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünden Anonymo galip olan taraf olurken Sangal Esports ise 2 galibiyet aldı.

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Kaynak: Playerbros

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