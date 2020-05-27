Sandıklı ilçesinin caddeleri köpüklü suyla yıkanıyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde itfaiye ekipleri cadde sokakları köpüklü suyla yıkıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde itfaiye ekipleri cadde sokakları köpüklü suyla yıkıyor.

Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın birinci gününden itibaren her gün ana cadde ve sokaklarda köpüklerle temizlik ve tazyikli sularla yıkama çalışması yapılıyor. Kapalı pazar yerinden başlayan çalışmalar kapsamında; Dereboyu caddesi, Belediye önü, Konak caddesi, İstasyon caddesi, Yunus Emre bulvarının temizliği yapılarak bayramda alınan tedbirler kapsamında hijyen önlemleri yerine getirilmiş oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA