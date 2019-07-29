Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki okullara yeni atanan müdürleri ziyaret etti.

Başkan Çöl, sırasıyla, Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy'u, 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Gönen'i, Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Erol İleri'yi, Atatürk İlkokulu Müdüresi Edeviye Çoban'ı, Miralay Reşat Bey Ortaokulu Müdürü Hasan İnam'ı ve Ali Çetinkaya Ortaokulu Müdürü Süleyman Çetinkaya'yı ziyaret ederek yeni göreve başladıkları okullarda başarılar diledi.

Çöl, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki okullarımıza yer değişikliği ve yeni müdür olarak görevine başlayan kıymetli meslektaşlarıma hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başarılarla dolu görev süreleri diliyorum." ifadelerini kullandı.

-Sandıklı'ya atanan yeni hakimlerden kaymakam Tortop'a ziyaret

Sandıklı Adliyesinde yeni göreve başlayan hakimler İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.

Tortop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hakimler Ceren Hasar ile Azercan Balo'ya görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA