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Sandıklı'daki köylerde kar küreme çalışması sürüyor

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Sandıklı'daki köylerde kar küreme çalışması sürüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmaları devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının etkili olduğu Dutağaç, Bekteş, Karkın ve Selçik köylerini ziyaret ederek karla mücadele eden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Tortop, yaptığı açıklamada, ulaşımın aksamaması için ekiplerin seferber olduğunu ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan ile İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan'da çalışmaları inceledi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

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