Sandıklı'da termal oteller kekik ve lavanta yetiştiriyor
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Sandıklı'da termal oteller kekik ve lavanta yetiştiriyor

Sandıklı'da termal oteller kekik ve lavanta yetiştiriyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki termal oteller, kekik ve lavanta yetiştirmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki termal oteller, kekik ve lavanta yetiştirmeye başladı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği (SANHÜSADER) Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, gazetecilere, kentteki Hüdai kaplıcaları bölgesinde lavanta, kekik ve lavanta balı üretimi yaptıklarını söyledi.

Bölgede tıbbi ve aromatik bitki bahçesi kurulduğunu dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Bahçelere de sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmış aletlerden, atık bidonlardan, tren, barbekü, oturma alanları oluşturuyoruz. Salgın nedeniyle açık alanların önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu yüzden bizde böyle bir proje ile hem Sandıklı'nın verimli topraklarında neler yetiştirilebileceğini misafirlerimize gösteriyor, hem de doğa ve toprak ile iç içe misafirlerimize bir güzellik sunuyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce oluşturduğumuz kekik ve lavanta bahçemizden hasat ettiğimiz ürünlerden terapi yağları, kolonya gibi ürünler oluştururken, lavanta çiçeklerinden arılar tarafından toplanan ve bala dönüştürülen organik ballarımızı da misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz."

Yavuz, insanları doğayla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek bölgeye gelen misafirlerin de lavanta ve kekik bahçesinde keyifli ve mutlu vakit geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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