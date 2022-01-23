SANDIKLI'DA SÜRÜCÜLERE VE YOLCULARA ÇORBA İKRAMI

Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken, diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı.

ANTALYA (DHA) - Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken, diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolu kullanan sürücülere belediye ekipleri sıcak çorba ikram etti.

İlçede dün saat 17.30'da başlayan kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Afyonkarahisar- Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve zabıta görevlileri karayolunu kullanan vatandaşlara ve yol güvenliğini sağlayan trafik polislerine sıcak çorba ikram etti.

İlçenin Antalya - Ankara yolunu bağlayan noktada vatandaşların içini ısıtmak için çorba ikramında bulunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yoğun bir kar yağışı var. Birkaç noktada karla ilgili sıkıntı var. Vatandaşlarımızın içini ısıtmak adına çorba ikramında bulunuyoruz. Valiliğimiz, emniyetimiz, jandarmamız, özel idaremiz ve karayollarımız canla başla çalışıyor. Rabbim inşallah kaza bela vermesin. Yolda mahsur kalan vatandaşların ulaşması durumunda konaklama noktasında Hüdai Kaplıcalarımız vatandaşlarımızın emrindedir. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için yolda kaldıkları durumda buralarda kalabilirler dedi.