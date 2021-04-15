Sandıklı'da şeker pancarından 90 bin ton rekolte beklentisi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı ekim çalışmaları başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı ekim çalışmaları başladı. 14 bin dekarlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor.

Sandıklı'da şeker pancarı ekimi başladı. İki hafta sürmesi beklenen ekim çalışması kapsamında 14 bin dekar alana ekim yapılması ve 90 bin tonun üzerinde şeker pancarı elde edilmesi planlanıyor. Geçen yıl ilçede 12 bin dekar alanda ekim yapılırken, 75 bin ton şeker pancarı elde edilmişti. Bu yıl ekim alanlarının artmasıyla üretimin de artması bekleniyor.

EKİM 2 HAFTADA TAMAMLANACAKAfyon Şeker Fabrikası Sandıklı Bölge Üretim mühendisi İbrahim Kocabaş, "2019 yılında 45 ile 50 bin ton ekim taahhüdü ile çalışmalara başladık. Bu yıl yüzde 100 artış ile 90 binin üzerinde taahhüt aldık. Bu yıl yaklaşık 14 bin dekar alanda ekim bekliyoruz. Şu an başladığımız ekim çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. 2 hafta içerisinde de ekim çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Geçen yıl 12 bin dekar alanda ekim gerçekleşirken 75 bin ton net pancar teslim edildi. Bu yıl da 90 bin tonun üzerinde net pancar bekliyoruz 14 bin dekar alanda" dedi.'ÜRETİCİLERİMİZ 2 YILDIR MEMNUN'Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da, "Şeker pancarı ekimi ilçemizde bugün başlamış durumda. Doğuş Şeker Fabrikası yetkilileri ekimi kısa sürede tamamlamayı planlamış. Üreticilerimiz 2 yıldır pancar ekiminden, sökümüne kadar memnun. Bir sıkıntı çıkmadı. Üreticilerimizin tek endişesi yağmurların az olması, girdi maliyetlerinin yüksek olması. Girdi maliyetlerinde yaşanan sıkıntılar çözülür, yağmurlar da gerçekleşirse şeker pancarı üretiminde bir sorun kalmayacak" diye konuştu.- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI