Sandıklı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlköğretim Haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2021–2022 eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle, Atatürk İlkokulunda bir kutlama programı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu Müdiresi Edeviye Çoban'ın yaptığı açılış konuşmasında, ardından öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası ile ilgili çeşitli şiir ve kompozisyonlar okundu.

Yapılan gösteriler sonunda 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa başlayan öğrencilere okula hoş geldiniz çiçeği ve hediyeleri verildi.

Kutlama programına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı. ???????