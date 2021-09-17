Sandıklı'da İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlköğretim Haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlköğretim Haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2021–2022 eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle, Atatürk İlkokulunda bir kutlama programı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu Müdiresi Edeviye Çoban'ın yaptığı açılış konuşmasında, ardından öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası ile ilgili çeşitli şiir ve kompozisyonlar okundu.

Yapılan gösteriler sonunda 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa başlayan öğrencilere okula hoş geldiniz çiçeği ve hediyeleri verildi.

Kutlama programına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı. ???????

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Mehmet Nuri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sandıklı'da İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:47:41. #1.17#