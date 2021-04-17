Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
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Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'

Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sandıklı'ya yaklaşık 2 ay önce gelerek işyeri açan Gaziantepli usta tarafından hazırlanan 'Soğuk baklava' iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

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Sandıklı'ya yaklaşık 2 ay önce gelerek işyeri açan Gaziantepli usta tarafından hazırlanan 'Soğuk baklava' iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Damak lezzetiyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başlayan yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk baklava, üzerine serpilen kakao ve çikolata tozu ya da Antep fıstığı ile servis ediliyor. İlçede ilk kez bu tatlıyı vatandaşların damak tadı ile buluşturan İbrahim Güneş, satışların oldukça yoğun olduğunu ve Sandıklı'da vatandaşların soğuk baklavayı sevdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta 15 yaşında baklava üretimine başladığını anlatan işyeri sahibi Abdurrahman Güneş, "30 yaşındayım. 15 yaşında bu mesleğe başladım. Biz kendi yemediğimiz ve beğenmediğimiz ürünü tezgahımıza koymuyoruz. Gaziantep'in en iyi baklava üretimi yapan bir firmada yetiştim. Müşterimizin isteğini ve memnuniyetini ciddi şekilde önemsiyor ve kaliteyi elimizden geldiği sürece uygun fiyata satmaya gayret gösteriyoruz. İmalathanemizde bütün baklava çeşitlerimiz mevcut. Bunun yanında Ramazan ayına özel güllaç ve özellikle de soğuk baklava yapıyoruz. Soğuk baklavamız yazın özellikle tüketilen bir baklava çeşidimiz. Diyabet hastaları da içerisinde çok az şeker olduğu için gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Hedefimiz vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde ürünlerimizi üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Eşref Yıldırım, ilk defa Ramazan ayında baklava kuyruğu gördüğünü belirterek; "İmalathaneyi görerek müşteriler buradan tatlı alışverişi yapıyor. Özellikle soğuk baklavayı vatandaşlar çok beğendi. İftarlarda tüketiliyor. Çok hafif ve sütlü bir tadı var. İlçemize böyle bir işletmeyi kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'
Sandıklı'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti 'Soğuk baklava'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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